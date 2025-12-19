«Европейские подсвинки»: что на самом деле имел в виду Путин

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил свое резкое высказывание о «европейских подсвинках», общаясь с журналисткой из соседней Белоруссии.

Глава государства отметил, что эта фраза возникла спонтанно во время встречи с российскими военными и не была направлена против конкретных лиц.

«Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что позволяет себе такие выражения лишь в неформальном диалоге с определенной аудиторией, и его слова не следует трактовать как персональные оскорбления в адрес европейских политиков или народов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о помощи Запада в возвращении российских ученых.