«Европейские подсвинки»: что на самом деле имел в виду Путин
Путин объяснил, что назвал «европейскими подсвинками» неопределенных людей
Фото: [Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным]
Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил свое резкое высказывание о «европейских подсвинках», общаясь с журналисткой из соседней Белоруссии.
Глава государства отметил, что эта фраза возникла спонтанно во время встречи с российскими военными и не была направлена против конкретных лиц.
«Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», — заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что позволяет себе такие выражения лишь в неформальном диалоге с определенной аудиторией, и его слова не следует трактовать как персональные оскорбления в адрес европейских политиков или народов.
