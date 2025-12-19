Путин заявил о помощи Запада в возвращении российских ученых

Президент отметил этот парадоксальный эффект во время прямой линии и большой пресс-конференции.

«Многие возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на Родину, в Россию. Кстати говоря, наши так называемые западные "коллеги" нам активно в этом помогают», — сказал глава государства.

Путин не уточнил конкретные механизмы такой «помощи». Помимо наличия в родной стране современной лабораторной базы и создаваемых возможностей, подчеркнул глава государства, существует и другая важная причина.

По его словам, россияне глубоко обеспокоены судьбой собственных детей, которые считают, что отправлять их в местные школы нельзя.

