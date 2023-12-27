Евросоюз готовит план помощи Киеву в обход блокировок Орбана

ЕС готовит план помощи для Украины на 20 миллиардов евро при использовании наращивания долга, что позволило бы обойти блокировку, поставленную ранее венгерским премьером Виктором Орбаном. Об этом сообщило британское издание FT со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили о том, что союз готовит план помощи Киеву в обход возражениям Орбана. По утверждениям источников, он включает в себя предоставление государствами-членами гарантий бюджету блока, что позволит ЕК занять для Украины до 20 миллиардов евро. Источники сообщили, что условия пока обсуждаются, а конечная сумма определится позже, исходя из потребностей Киева.

Журналисты отметили, что эта схема уже была использована ранее и напоминает структуру, использованную 3 года назад, когда ЕК выдала государствам-членам ЕС до 100 миллиардов евро для программ поддержки занятости во время пандемии COVID-19.