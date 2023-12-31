Евросоюз хочет поэтапно интегрировать 2 страны в Шенген

Государства-члены ЕС приняли решение об отмене пограничного контроля внутри Шенгенской зоны для румынии и Болгарии. Речь идет о морских и воздушных границах, решение вступит в силу с марта предстоящего года. Об этом сообщили представители ЕК в сообщении, опубликованном на официальном сайте .

Сообщается, что соответствующее решение было принято участниками единогласно. Объясняется это стимуляцией поездок, торговли и туризма, а также, усилением внутреннего рынка.

Уточняется, что для сухопутных границ контроль пока будет сохранен, и обсуждение данного вопроса будет продолжено в следующем году. Представители ЕК заявили, что расширение Шенгена должно сделать ЕС сильнее, как блок.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенген без промедлений. Она заявила, что страны продемонстрировали хороший пример в предоставлении убежищ и репатриации.