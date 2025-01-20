Politico: Евросоюз попал в сложное положение после возвращения Трампа

Европейский Союз (ЕС) оказался в затруднительном положении после возвращения к власти США Дональда Трампа, отмечает газета Politico. По информации издания, новоизбранный лидер Соединенных Штатов ставит Европу перед выбором между двумя рисками, которые могут существенно повлиять на отношения между сторонами.

Европейским странам необходимо будет решить, стоит ли им уменьшать зависимость от китайских товаров или оставить США действовать самостоятельно в отношении Пекина. Как отмечают эксперты, первый вариант может спровоцировать ответные меры со стороны Китая, в то время как второй — несет в себе угрозу американских тарифов, которые могут ударить по европейским производителям и экспортерам.

Politico пишет, что ситуация в мировой политике и экономике может оказать серьезное влияние на экономическое положение европейских стран. Даже сильные экономики ЕС рискуют столкнуться с трудностями в условиях глобальной нестабильности. Отмечается, что это становится особенно актуальным на фоне растущих экономических напряжений и неопределенности, вызванной возможной торговой конфронтацией.

Тем временем многие американские компании, работающие в Европе, выразили опасения по поводу отрицательных последствий для бизнеса из-за возвращения Трампа в Белый дом. Непредсказуемость его торговой политики создает дополнительные риски для их операций и стратегического планирования.

Аналитики подчеркивают, что ЕС стоит перед непростым выбором, который может определять его будущее направления в условиях глобальных торговых вызовов и нестабильности. Европейские лидеры должны осторожно оценить каждое решение, чтобы минимизировать возможные последствия для своих экономик и политического влияния на международной арене.

Ранее народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что команда Дональда Трампа не ведет диалог с украинскими политиками.