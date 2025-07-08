Евросоюз намерен договориться с США о пошлинах в 10%

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность заключить торговое соглашение с США, предусматривающее введение пошлин в размере 10% на экспортные товары. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, соглашение может включать снижение тарифов в нескольких ключевых сферах. Так, например, речь идет о фармацевтике, алкогольной продукции, полупроводниках и коммерческих самолетах.

Кроме того, существует перспектива смягчения тарифных ограничений и для автомобильной промышленности, что, по мнению аналитиков, может значительно повлиять на торговлю и экономики обеих сторон.

В рамках переговорного процесса глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен накануне провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер подтвердил приостановку повышения пошлин на импортные товары до 1 августа. Китая при этом продление мер не касается.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за торговых угроз.