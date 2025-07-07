Президент Бразилии раскритиковал Трампа: торговые угрозы разрушают мировую систему

Президент Бразилии Лула да Силва резко раскритиковал угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС, назвав их безответственными и призвав к реформе глобальных институтов управления. Об этом сообщил ТАСС.

На саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро президент Бразилии Лула да Силва дал жесткую оценку недавним заявлениям Дональда Трампа о возможном введении 10% пошлин для стран, поддерживающих «антиамериканскую политику» объединения. Бразильский лидер назвал такие угрозы безответственными и подчеркнул, что подобные шаги только усугубляют кризис международных отношений.

Лула да Силва отметил, что современные глобальные институты, включая ООН, больше не справляются с поддержанием мирового порядка. По его словам, отсутствие эффективных механизмов управления приводит к хаосу в международных отношениях. Президент Бразилии также не исключил зеркальных мер со стороны БРИКС в случае реализации угроз Трампа.

Ранее Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС.