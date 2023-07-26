Евросоюз осудил мятеж в Нигере

Глава европейской дипломатии Жозеп Баррель осудил мятеж в Нигере, заявив в соцсетях о важности защиты демократических основ и стабильности.

26 июля СМИ сообщили о блокировке президентского дворца в Ниамее, в котором находится глава Нигера Мохамед Базума, военными машинами. Охранники удерживают нигерийского лидера в здании. Издание AFP сообщило, что мятежники отказываются освобождать Базума, а армия выдвинула им ультиматум.

«ЕС осуждает любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера», – написал Боррель.

По информации издания Jeune Afrique, возможная причина мятежа в Нигере заключается в планах президента Базума отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Также источник сообщил, что переговоры по этому вопросу уже проводятся. Отмечалось, что стороны хотят избежать конфликта с национальной гвардией и армией страны.

26 июля источник РИА Новости сообщил, что Нигер не будет участвовать в саммите Россия-Африка в связи с последними событиями в стране.

По информации СМИ, обстановка в Ниамее остается спокойной, звуков стрельбы и столкновений не слышно.

Базума выбрали президентом Нигера в 2021 году. По информации агентства «Франс Пресс», политик является близким и надежным союзников Франции.

Во многих районах Нигера до сих пор продолжаются конфликты из-за нефти. Страна является крупным производителем этого ресурса в мире, поэтому часто между государственной армией и наемниками нефтяных компаний происходят столкновения. С 1988 года в Нигере работает Международный Комитет Красного Креста (МККК).