Евросоюз планирует принять Украину в состав к 2030 году

ЕС планирует принять Украину в состав к 2030 году. Соответствующее заявление сделал президент Европейского совета Шарль Мишель, его слова передает американское издание The Wall Street Journal .

Мишель заявил, что сначала нужно согласовать целевой срок, позволяющий активизировать реформы в государствах, претендующих на членство. Примерным сроком вхождения Украины в состав союза он назвал 2030 год. Он заявил, что пришло время двигаться вперед, но предстоит еще выполнить большое количество работ и трудностей для государств-кандидатов и членов.

На вступление в ЕС в данный момент претендует не только Украина, но и Турция, Сербия, Албания, Молдова, Северная Македония и Черногория.

Недавно французский министр Клеман Бон давал оценку процессу включения Украины в союз. Среди причин, сказывающихся на ее принятии в ЕС, он назвал аграрный потенциал и население государства. По его словам, для начала ЕС нуждается в реформе финансовой системы.