Евросоюз понадеялся на решение проблемы Приднестровья до вступления Молдавии в объединение

Власти Молдовы должны решить вопрос с не подчиняющейся им территорией. Это надо сделать параллельно с процессом вхождения в ЕС.

Кишинев посетила официальная делегация из Евросоюза. Ее глава Янис Мажейкс высказался по поводу Приднестровья, которое отказывается считать себя частью республики.

«Мы надеемся, что процесс реинтеграции страны будет решаться параллельно с процессом вступления страны в ЕС», - указал он во время интервью на телеканале ТВ-8.

По его мнению, вопрос о восстановлении целостности страны будет включен в повестку вхождения Молдавии в Евросоюз. Это надо сделать, поскольку все европейские правовые нормы должны действовать на всей международно признанной молдавской территории. Приднестровский регион входит в этот состав, поэтому необходимо какое-то решение.