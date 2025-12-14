Евросоюз предупредили, что афера с российскими активами приведет к войне с РФ

13 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил резкое недовольство планами Евросоюза по использованию замороженных российских активов. Он заявил, что такие действия со стороны ЕС равносильны самому настоящему "объявлению войны" России.

Премьер-министр Венгрии сделал данное заявление на фоне пятничного решения ЕС о бессрочном замораживании российских суверенных активов. Это решение позволит обойти вето Венгрии и Словакии, которые ранее выступали против использования этих активов для оказания помощи Украине.

«Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны. Изъятие сотен миллиардов у государства в истории никогда не оставалось без ответа», – заявил Орбан во время своего выступления на митинге в венгерском городе Мохач.

Орбан охарактеризовал это решение как переход через Рубикон и обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении европейских и международных законов.

Ранее сообщалось о том, что Леонид Слуцкий прокомментировал планы ЕС по конфискации активов России.