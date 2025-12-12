«Программа самоуничтожения Европы»: Слуцкий прокомментировал планы ЕС по конфискации активов России

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Евросоюза о фактической конфискации российских активов запускает механизм саморазрушения и серьезно угрожает позициям евро как резервной валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

Леонид Слуцкий назвал готовящееся решение ЕС о заморозке и последующей конфискации российских активов неприкрытым грабежом. По словам политика, это окончательно разрушает правовые основы самого Евросоюза и принцип консенсуса в международных отношениях.

Глава думского комитета подчеркнул, что подобный шаг станет переходом Рубикона, после которого последует целый шквал ответных мер со стороны России. При этом главный удар, по его мнению, придется не на политическую, а на финансовую сферу.

Слуцкий уверен, что Брюссель, одобрив экспроприацию, фактически заложит мину под устои Бреттон-Вудской финансовой системы, сложившейся после Второй мировой войны. Доверие к евро как к надежной мировой резервной валюте будет серьезно подорвано, поскольку подобные действия демонстрируют, что активы в европейской юрисдикции более не защищены от произвола.

Ранее сообщалось о том, что Евросоюз подтвердил бессрочную заморозку российских капиталов.