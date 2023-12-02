Евросоюз собирается обучить 40 тысяч бойцов ВСУ к весне

Евросоюз планирует обучить около сорока тысяч бойцов ВСУ к наступлению весны 2024-го года. Соответствующее заявление сделал Глава Военного комитета ЕС Робер Бригер, его слова передает пресс-служба главштаба эстонских Сил обороны.

Как заявил Бригер, Евросоюз должен оказывать Киеву поддержку в таких количествах, в которых ей это нужно. В том числе и при помощи боеприпасов, оружия и обучения, которые были бы адаптированы под потребности ВСУ, подчеркнул он.

По словам генерала ЕС, блок уже обучил более 30 тысяч бойцов ВСУ, и планирует обучить еще 40 тысяч к грядущей весне. Он также сообщил о том, что на данный момент, блок выделил на помощь Украине 27 миллиардов евро.

Во время своего недавнего визита в Эстонию, Бригер встретился с главой эстонского Минобороны Ханно Певкуром, главой Сил обороны Мартином Херемом, а также представителями МИД и местного парламента.