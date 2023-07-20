Евросоюз согласился называть Фолклендские острова Мальвинскими

В Великобритании острова называют Фолклендскими. За их обладание Аргентина и Великобритания вели войну в 1982 году, которая закончилась быстрой победой британцев. Однако в Буэнос-Айресе продолжают считать острова своей собственностью.

В Лондоне возмутились позицией Евросоюза. Однако председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что это совместное решение государств Латинской Америки и Евросоюза, в который Великобритания не входит.

«Власти Аргентины могут лоббировать все, что хотят, но это не изменит факта – Фолклендские острова принадлежат Великобритании», – отреагировали на это в британском МИД.

В 2013 году на архипелаге был проведен референдум. Более 99% островитян высказались за то, чтобы остаться частью британской короны.