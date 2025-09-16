Евросоюз усилит контроль за экспортом в Россию

Европейский союз (ЕС) ввел новые механизмы контроля за экспортом товаров двойного назначения в Россию, предоставив себе расширенные полномочия, пишет газета Financial Times (FT).

Теперь перечни запрещенных к поставке товаров будут формироваться и пополняться автоматически, без необходимости достижения международного консенсуса, как это требовалось ранее

В рамках ужесточения политики Европейская комиссия (ЕК) внесла в список ограничений передовые технологии, включая квантовые компьютеры, оборудование для производства полупроводников и интегральных схем. Отмечается, что это решение направлено на предотвращение использования РФ современных разработок в военных и стратегических целях.

Ключевым изменением стала отмена практики многосторонних соглашений, таких как Вассенаарские договоренности, для включения товаров в запретительные списки. Теперь для добавления позиции достаточно отсутствия возражений со стран — членов ЕС в течение установленного периода.

На фоне этих мер Евросоюз продолжает применять санкционное давление на Россию, введя уже 18 пакетов ограничений с начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Кроме того, обсуждается возможность введения вторичных санкций против третьих стран, сотрудничающих с Москвой. При этом запланированный на 17 сентября 19-й пакет санкций был отложен на неопределенный срок.

