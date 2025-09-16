В Евросоюзе произошел раскол из-за граждан России

Решение выступить против инициативы приняли Греция, Испания, Италия, Франция и Венгрия. Это первый случай с 2022 года, когда внутри ЕС произошел подобный раскол по этому вопросу.

Отмечается, что основной причиной отказа Греции поддерживать новые визовые санкции стали экономические интересы и опасения катастрофических последствий для национального туристического сектора.

По данным экспертов, российские туристы демонстрируют значительно более высокие траты во время отдыха. В среднем один турист из России расходует около €1300 в день, что более чем в два раза превышает расходы среднестатистического гостя страны, составляющие примерно €567.

Кроме экономического ущерба, звучат опасения и о серьезных социальных последствиях. Введение жестких визовых ограничений способно нанести удар по многочисленной русскоязычной общине, исторически сложившейся в Греции. Это может привести к ее фактическому уничтожению и разрыву многолетних гуманитарных и семейных связей.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и потребителей Магнус Бруннер признал невозможность полного запрета на въезд россиянам.