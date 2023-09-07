Евросоюз выделил Грузии 62 миллиона евро на укрепление обороноспособности

Европейский союза выделил Грузии 62 миллиона евро на укрепление обороноспособности страны. Об этом в четверг, 7 августа, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его слова приводит издание Civil.

«ЕС помогает Грузии укреплять ее силы обороны через Европейский фонд мира. Первая партия нелетального оборудования для Сил обороны Грузии прибыла в Грузию уже в апреле, и поставки продолжаются. Это оборудование будет иметь жизненно важное значение для быстрого реагирования на кризисные ситуации и спасения жизней», – отметил Боррель.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза с официальным визитом прибудет в Тбилиси в четверг. Там он проведет встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, а также министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Кроме того, у Борреля запланированы встречи в парламенте Грузии.

Целью визита Борреля, как отмечали официальные источники, является ознакомление с ходом выполнения 12 рекомендаций для предоставления Грузии статуса кандидата в члены Европейского союза.

О том, что ЕС планирует выделить Грузии и Молдавии средства на укрепление обороноспособности стран, сообщалось в мае 2023 года. Отмечалось, что грузинская республика получит 30 млн евро в течение 36 месяцев на финансирование нелетального оборудования. К таким относится – инженерное, командно-диспетчерское, медицинское, логистическое и киберзащитное. Также в рамках этой помощи военные Грузии должно получить техническую подготовку.

Грузия подала заявку в члены ЕС в один день с Молдавией и на два дня позже Украины. Это произошло 3 марта 2022 года.

На данный момент членами Европейского союза является 28 государство. Это встрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Нидерланды, Ирландия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия и Италия.