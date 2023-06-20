Евросоюз выделит Украине еще пятьдесят миллиардов долларов

Этот пакет помощи Киев получит при одном условии. Он обязан провести ряд реформы, которые будут направлены на искоренение коррупции, а также на верховенство закона в стране.

Данные об этом привело информационное агентство Bloomberg. Журналисты указали, что план по выделению средств еще может быть изменен либо скорректирован. Но пока Еврокомиссия планирует, что деньги будут выделяться не за счет стандартных рыночных займов. Средства станут поступать напрямую от государств, входящих в ЕС. Они будут поставляться в виде поручительств, льготных поручительств либо грантов.

Подчеркивается, что все эти деньги будут направляться за счет пересмотра бюджета Евросоюза, рассчитанного на 2021-2027 годы.