Евросоюзу предсказали раскол и еще большие убытки из-за поддержки Украины

Он уже потратил большие деньги на противостояние России, и эти траты со временем только возрастут. Все усугубляется проседанием экономики.

Немецкий обозреватель Вольфганг Мюнхау выпустил статью в издании New Statesman. В ней он напомнил о плачевном итоге антироссийских санкций для Запада. По прогнозу МВФ, экономика России в этом году вырастет больше, чем способны выдать показатели ряда европейских стран.

«Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров», - указал журналист.

Мюнхау добавил, что силы Европы и так напряжены до самого предела. Но ей еще предстоит восстанавливать Украину после завершения боевых действий. На это уйдут заметно большие суммы, чем считают сейчас политики. И эти траты станут возможной причиной для появления новой трещины в отношениях между странами ЕС.