Евросовет утвердил 14-й пакет антироссийских санкций

Страны ЕС утвердили сегодня, 24 июня, на заседании в Люксембурге 14-й пакет антироссийских санкций, говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Отмечается, что меры предприняты против российского энергетического сектора, финансов и торговли, а также должны усложнить обход ранее принятых санкций.

Санкции приняты против 116 физических лиц и организаций.

Евросоюз введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа для поставок в третьи страны, но разрешение на импорт в страны ЕС сохранится.

В России неоднократно заявляли о том, что западные санкции наносят больший ущерб странам Европы, чем РФ. Политолог Наталия Елисеева назвала 14-й пакет санкций ЕС «имитацией ради имитации».