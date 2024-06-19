«Имитация ради имитации»: в России раскритиковали 14-ый пакет антироссийских санкций Евросоюза
Политолог Елисеева: Россия легко обойдет 14-ый пакет санкций ЕС
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В распоряжение издания EUobserver попал проект 14-ого пакета санкций Евросоюза против граждан России. Среди прочего, в черный список могут внести певицу Полину Гагарину. Политолог Наталия Елисеева пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что реальной силы эти рестрикции иметь не будут.
Среди вероятных членов будущего санкционного списка также указаны основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
«Мы уже привыкли к такому давлению, но я должна сказать, что мы привыкли и обходить все подобные санкции. Более того, в самих документах зачастую уже есть заложенные лазейки, чтобы через них можно было обойти ограничения. Евросоюз одной рукой имитирует разрыв отношений, а другой поддерживает связи. Такая имитация ради имитации», — пояснила Елисеева.
Также сообщается, что всего в санкционный список попадут более 22 физических лиц и 20 юридических. Венгрия уже могла согласовать 14-ый пакет ограничений, однако в Германии еще сомневаются. Некоторые политики не хотят накладывать санкции на российские компании, которые взяли под управление активы ушедших европейских партнеров. Напомним, компании «Балтика» передали местные активы Carlsberg Group.
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