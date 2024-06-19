«Имитация ради имитации»: в России раскритиковали 14-ый пакет антироссийских санкций Евросоюза

«Мы уже привыкли к такому давлению, но я должна сказать, что мы привыкли и обходить все подобные санкции. Более того, в самих документах зачастую уже есть заложенные лазейки, чтобы через них можно было обойти ограничения. Евросоюз одной рукой имитирует разрыв отношений, а другой поддерживает связи. Такая имитация ради имитации», — пояснила Елисеева.