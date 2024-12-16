Express: Ватикан может обанкротиться из-за неисполнения пенсионных обязательств

Ватикан близок к финансовому краху и может столкнуться с трудностями при выполнении своих пенсионных обязательств из-за сокращения доходов. Об этом пишет Express.

Согласно последним финансовым отчетам, в 2023 году Ватикан, являющийся самой маленькой страной в мире, понес операционный дефицит в размере 83 млн евро (69 млн фунтов стерлингов), что на 5 млн больше по сравнению с 2022 годом.

Отмечается, что основной причиной дефицита стало снижение пожертвований от католических церквей по всему миру, а также от частных лиц. Пожертвования составляют один из трех ключевых источников дохода Ватикана, наряду с доходами от продажи недвижимости и платой за вход в музеи.

Ватикан представляет собой независимое государство и духовный центр Римско-католической церкви, расположенное в центре Италии. Он является самой маленькой страной в мире по площади и населению. Ватикан служит резиденцией Папы Римского и местом сосредоточения административных, духовных и культурных институций католической церкви.

Ранее Папа Римский Франциск назвал украинцев и русских «братьями и кузенами». Об этом он заявил во время традиционного ежегодного обращения к верующим с просьбой о мире. Папа Римский выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине.