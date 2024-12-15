Папа Римский назвал украинцев и русских «братьями и кузенами»

В воскресенье, 15 декабря, во время традиционного ежегодного обращения к верующим с просьбой о мире, Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что конфликт между Украиной и Россией будет урегулирован, а между народами двух стран установится взаимопонимание. Об этом сообщает Vatican News, цитируя слова главы всех католиков.