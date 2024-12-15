Папа Римский назвал украинцев и русских «братьями и кузенами»
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В воскресенье, 15 декабря, во время традиционного ежегодного обращения к верующим с просьбой о мире, Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что конфликт между Украиной и Россией будет урегулирован, а между народами двух стран установится взаимопонимание. Об этом сообщает Vatican News, цитируя слова главы всех католиков.
Вознося молитвы Пресвятой Богородице глава Римской католической церкви отметил, что весь мир ждет примирения противоборствующий сторон.
«Долгожданный мир для украинского народа и русского народа. Они братья, кузены. Пусть они придут к взаимопониманию! Война — это всегда поражение. Мир всему миру!», — сказал он.
Также Франциск призвал до Рождества Христова, которое отмечается католиками в ночь с 24 на 25 декабря, прекратить огонь на передовой на всех фронтах.
Ранее сообщалось, что Папа Римский призвал Россию и Украину объявить олимпийское перемирие.