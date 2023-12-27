Ежегодная пресс-конференция Лаврова пройдет в январе

Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится в январе 2024 года, сообщила в среду, 27 декабря, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Об этом она сообщила на брифинге. Ее слова приводят РИА Новости.

«Пока еще у меня нет точной даты, но учитывая, что многие задают этот вопрос относительно того, когда и в каком формате будет подведение внешнеполитических итогов года, скажу, что по традиции, и мы сохраним эту традицию и в этот раз, большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоится в январе», – сказала Захарова.

Она добавила, что о точной дате и времени конференции МИД РФ проинформирует позже.

Лавров был назначен министром иностранным дел страны 9 марта 2004 года по указу президента РФ Владимира Путина. Он также является постоянным членом Совета Безопасности РФ, чрезвычайным и полномочным послом.

Большая итоговая пресс-конференция Владимира Путина, объединенная с прямой линией, состоялась 14 декабря 2023 года. На ней глава государства затронул важные социальные и экономические темы, а также ответил на вопросы граждан и СМИ. В предыдущий раз итоговая пресс-конференция российского президента проходила перед началом специальной военной операции на Украине в 2021 году.