ФАС обязала операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала четырех российских операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 18 сентября.

Речь идет о «большой четверке» – МТС, «Мегафоне», «Билайне» и Tele2. Компаниям на это отведен месяц.

«Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств», – следует из сообщения ФАС.

Отмечается, что с соответствующими претензиями в службу обратились абоненты компаний. В августе ведомство уже направляло этим компаниям запросы с требованием объяснить все обстоятельства и детали такого решения, однако компании не предоставили достаточного обоснования своих действий.

По данным ФАС, в решениях операторов брать плату за раздачу интернет-трафика содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Антимонопольная служба направила «большой четверке» предупреждения о прекращении своих решений брать плату за раздачу интернета.

«Билайн» ввел новую функцию для своих новых абонентов в середине апреля. Стоимость раздачи интернета составляет 99 рублей в месяц или 3 рубля в сутки. МТС нововведение включил в мае. Такая функция стоит 49 рублей. У Tele2 функция стоит 100 рублей в месяц, а у «Мегафона» – 90 рублей.

Отмечалось, что нововведение затронет абонентов, которые используют пакет с безлимитным интернетом.

Ранее СМИ сообщили, что МТС начнет поднимать стоимость своих услуг для жителей Республики Крым и Севастополя. Так, с 28 сентября стоимость тарифов для жителей этих регионов поднимется в среднем на 30 рублей.