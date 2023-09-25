ФАС завела дело на «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении телекоммуникационной компании «Мегафон» в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи.

Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-служба ведомства. Там же отметили, что компания продолжает извлекать доход после необоснованного повышения тарифов.

«В 2023 году ПАО «Мегафон» произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат», – следует из сообщения ФАС.

В антимонопольной службе напомнили, что расследование в связи с повышением тарифов в отношении некоторых мобильных операторов началось в декабре 2022 года. В результате ведомство признало рост тарифов операторов Теле2 и «Билайн» обоснованными, поскольку они предоставили ФАС соответствующие обоснования.

Действия «Мегафона», уточнили в ведомстве, могут привести к ущемлению интересов потребителей.

14 сентября ФАС также сообщила, что проведет проверку в отношении МТС из-за увеличения ежемесячной абонентской платы на 59 рублей. Компания решила увеличить стоимость с 28 сентября 2023 года. В октябре прошлого года ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов из-за повышения цен более чем на 20%. Тогда антимонопольная служба призвала компанию снизить тарифы и пригрозила штрафом.

Ранее ФАС также сообщил о проверке в отношении российских операторов, которые ввели плату за раздачу интернета. Речь идет о функции «Режим модема», за которую абонентам таких операторов как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Теле2, придется дополнительно платить.

Ранее издание TelecomDaily сообщило, что в первой половине 2022 года услуги связи в РФ в среднем подорожали на 10%. Инфляция по итогам года составила 11,94%.