FATF не включила Россию в черный и серый списки

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в «черный» или «серый» списки, в которые входят страны с высокими рисками отмывания средств. Такое решение организация приняла по итогам пленарного заседания, состоявшееся в пятницу, 23 июня.

На включении РФ в эти списки настаивала Украина, которая не является членом международной группы. Россия же, напротив, является членом FATF. Ее участие в организации приостановили в феврале 2023 года.

«FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против Российской Федерации в целях защиты международной финансовой системы», – говорится в заявлении организации.

В серый список стран группа добавила Хорватию, Камерун и Вьетнам.

FATF была создана в 1989 году. Рекомендации международной группы соблюдают порядка 190 стран, а участниками организации являются 37 стран, в том числе и РФ.

В 2000 году FATF впервые опубликовал «черный» список стран. Тогда в него вошли Россия, Украина, Египет, Нигерия, Израиль, Венгрия и Индонезия. На данный момент в этот список входят Северная Корея, Мьянма и Иран.