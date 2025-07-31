ФБР нашли секретные документы о Трампе и России

Как сообщило издание ABC News 4, в некой «тайной комнате» в здании ФБР были обнаружены секретные материалы, имеющие отношение к расследованию предполагаемых контактов президента Дональда Трампа с российскими представителями.

Кэш Патель, занимающий должность директора бюро, сообщил об обнаружении «тысяч единиц документации», упакованных в несколько мешков, предназначенных для уничтожения путем сожжения. Как правило, такие мешки используются для хранения секретных файлов, подлежащих утилизации.

Инсайдеры телеканала утверждают, что речь идет, в частности, о засекреченном дополнении к отчету специального прокурора Джона Дарема. В прошлом году Дарем заключил, что у Федерального бюро расследований не было веских причин для начала расследования о возможном сговоре между командой Трампа и Москвой.

Fox News передает, что среди новых потенциально рассекреченных доказательств фигурируют заметки бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, касающиеся совещания 2016 года.

Утверждается, что на этом совещании Бреннан проинформировал экс-президента Барака Обаму, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, экс-главу Национальной разведки Джеймса Клэппера и бывшего генерального прокурора Лоретту Линч о намерениях предвыборного штаба Хиллари Клинтон искусственно раздуть шумиху вокруг связей Трампа с Россией накануне президентских выборов.

Ранее сообщалось, что ФБР обнаружило «пропавшую минуту» из видеозаписи, сделанной в ночь смерти Эпштейна.