ФБР предупредило адвоката Трампа о прослушке его телефона хакерами из Китая

Федеральное бюро расследований США (ФБР) уведомило адвоката Дональда Трампа Тодда Бланша о том, что его телефон стал объектом прослушивания китайскими хакерами. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что злоумышленники смогли получить доступ к голосовым записям и текстовым сообщениям Бланша, однако полученные данные не имели отношения к Трампу. В частности, им удалось перехватить разговоры адвоката с его семьей.

В ответ на предупреждение ФБР Бланш принял меры предосторожности и стал использовать другой номер телефона для защиты своей конфиденциальности.

В августе 2024 года аналогичный взлом пережил коллега Бланша Линдси Халлиган. Согласно сообщениям, за взломом стояли хакеры из Ирана.

Кроме того, в октябре газета The Washington Post сообщила о том, что китайские хакеры также смогли перехватить звонки американских политиков, включая разговоры с соратниками Трампа.

Ранее сообщалось, что сын Илона Маска заявил о желании уехать из США из-за победы Дональда Трампа на выборах.