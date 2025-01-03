ФБР предупредило о новых терактах наподобие инцидента в Новом Орлеане

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США выпустили совместное заявление, в котором предупредили о потенциальной угрозе повторных терактов, аналогичных тому, что произошел в Новом Орлеане. Об этом сообщило агентство ABC.

Ведомства разослали разведывательный бюллетень всем правоохранительным органам страны с целью повышения бдительности и готовности к возможным атакам.

В уведомлении акцентируется внимание на активности, указывающей на возможное использование автомобилей в качестве орудий массового уничтожения.

Террористическая организация «Исламское государство»* (ИГ*) с 2014 года активно призывает своих сторонников применять транспортные средства для совершения терактов, и в последние месяцы их риторика усилилась, особенно после начала израильской военной операции в секторе Газа.

На данный момент отсутствуют данные о том, что ИГ* взяла на себя ответственность за недавний наезд на людей в Новом Орлеане. Тем не менее, в бюллетене указаны некоторые признаки, которые могут указывать на подготовку теракта, включая выезд на потенциальное место атаки для сбора информации, использование фальшивых документов и аренду автомобилей.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, кто устроил теракт в Новом Орлеане.

*запрещенная в РФ террористическая организация.