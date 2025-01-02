Байден рассказал, кто устроил теракт в Новом Орлеане

Водитель пикапа, врезавшийся в толпу людей и устроивший стрельбу, в течение многих лет служил в американской армии. Об этом сообщил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, злоумышленник был резервистом сухопутных войск до самых последних лет.

Перед совершением теракта преступник записал видеообращение, в котором заявил, что был вдохновлен ИГИЛ* и выразил желание убивать.

В Новом Орлеане мужчина врезался в толпу отдыхающих на одной из самых оживленных улиц. Пострадали десятки человек, более десяти — погибли. Выйдя из машины, преступник начал стрелять, в том числе по прибывшим силовикам. Из правоохранителей пострадали двое. Преступника ликвидировали.

Ранее сообщалось о том, что Байден объявил о выделении Киеву почти 2,5 млн долларов помощи.

*запрещенная в России террористическая группировка.