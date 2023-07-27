FIE дисквалифицировала украинскую саблистку Харлан после отказа пожать руку россиянке

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение снять с участия в чемпионате мира по фехтованию украинскую саблистку Ольгу Харлан, которая накануне отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

После победы в 1/32 финала турнира Харлан не протянула руку Смирновой. На видео, которое уже разошлось в соцсетях видно, как украинка направила в сторону россиянки саблю, тем самым не подпустив соперницу к себе.

Таким образом представительница Украины нарушила правила FIE, в которых говорится об обязательном рукопожатии соперников после состязания. В случае, если один из спортсменов не выполнил требования регламента, поединок будет считаться незавершенным.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Милане. Он стартовал 22 июля и продлится до 30 июля. На него заявились семь российских фехтовальщиков в качестве индивидуальных атлетов. Среди них – них шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева и шпажисты Вадим Анохин и Артем Саркисян.

Подобный случай – с отказом от рукопожатия с российскими или белорусскими спортсменами, уже не первый. В мае украинская теннисистка Марта Костюк отказалась протягивать руку белоруске Арине Соболенко после поражения в матче.

В начале июня украинка Элина Свитолина также не стала жать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего круга «Ролан Гаррос» в Париже. Встреча завершилась победой представительницы Украины.