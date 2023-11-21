Российское правительство и народ, который поддерживает свои власти, показали необычайные решимость и стойкость.

РФ при помощи своих союзников в виде глобального Юга сумела выдержать все рестрикции западных государств. Далеко не все страны пошли на конфронтацию с Москвой. Многие выразили ей свою поддержку либо заняли доброжелательный нейтралитет. Это сорвало западную политику изоляции. Так считают журналисты из французского издания. В то же время твердая линия России в отношении Киева дает о себе знать.

«Вот уже несколько недель накапливаются плохие новости об Украине, в сторону которой дуют неблагоприятные ветры в политическом и дипломатическом контексте», - указали авторы статьи, которая вышла в Figaro.

Украинская армия провалила свое контрнаступление, оно забуксовало на передовой задолго до наступления осенней распутицы. И это развеяло все надежды западных политиков на развал ВС РФ.