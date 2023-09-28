Французская ежедневная газета выпустила статью, в которой рассматриваются гипотетические шаги Дональда Трампа в случае его нового избрания американским лидером. Автор статьи напомнил, что Трамп регулярно обещает завершить конфликт на Украине всего за сутки. Это категорически не устраивает европейских политиков.

«Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом», - указал эксперт.

В статье также указано, что новый глава администрации Соединенных Штатов в состоянии вывести американскую армию с территории Европы, и тем самым нанести сильнейший удар по НАТО. Это станет настоящей катастрофой для правительства Зеленского.