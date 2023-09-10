Филиппины заинтересованы нефтепродуктами из России

Байлен сообщил о заинтересованности филиппинской стороны в импорте российской нефти и заявил, что его страна собирается поднять этот вопрос во время предстоящей торгово-экономической комиссии. Представитель дипмиссии также рассказал, что в данный момент имеется несколько активно обсуждаемых тем.

Он выразил надежду на то, что в октябре пройдет встреча российских и филиппинских представителей на комиссии, где и будут обсуждены вопросы по нефти.

«Но пока нет никаких деталей», — уточнил посол.

Недавно сообщалось о том, что Европейский Союз, G7 и Австралия предпочли не реагировать на увеличение стоимости нефти из РФ, отказавшись от регулярного пересмотра потолка цен.