Сам вопрос вступления нищей Украины в ЕС выглядит явным безумием, поэтому Парижу стоит задуматься над членством в таком политическом объединении.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на заявление Еврокомиссии, что Киев может начать переговоры о своем вступлении в Евросоюз. Он назвал такое решение безумным, поскольку украинское государство разорено военными действиями.

«Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!», - написал он в одной из социальных сетей.

Вдобавок ко всему, Украина сверху донизу поражена коррупцией, поэтому вступление украинцев в такой тяжелый момент в европейскую семью государств окончательно разрушит ее.