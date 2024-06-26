То, что Россия запретила на своей территории действие ряда европейских средств массовой информации, говорит о необходимости отказа от антироссийской истерии. Так считает французский политик Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты». Запись по этому поводу он сделал в социальной сети Х.

Филиппо прокомментировал блокировку на российской территории ряда СМИ из Евросоюза. Их было заблокировано сразу 81 издание. Политик назвал такой шаг принципом взаимности.

«На деле это всего лишь око за око! Кто поспешил, незаконно, запретить российские СМИ в ЕС? Это был ЕС!» - указал он.

По его мнению, Запад должен для начала отказаться от русофобии, а вслед за этим и прекратить поставки вооружений на Украину. Тогда он сможет избежать новых ограничений со стороны РФ.

Флориан Филиппо последовательно выступает за прекращение украинского конфликта мирным путем. Так он назвал сумасшедшим президента Франции Макрона. Такого эпитета тот удостоился за его заявление об отсутствии каких-либо табу у Парижа по оказанию любой помощи Киеву. Французский лидер даже допустил отправку военных на помощь ВСУ.