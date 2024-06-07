Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», заявил о сумасшествии Эммануэля Макрона. Тот решил отправить на украинскую территорию самолеты Mirage 2000-5 и вызвался готовить пилотов для ВСУ. Свою точку зрения политик изложил в социальной сети Х.

Французский президент пообещал Киеву поставить в качестве помощи истребители Mirage 2000-5, а также обучить для их пилотирования украинских пилотов. Он также заявил, что для Франции нет никаких табу в вопросе отправки своих военных в зону конфликта. Филиппо считает, что все эти заявления делаются Макроном потому, что он сошел с ума.

«Эту военную повестку необходимо сорвать как можно скорее! Это не наша война!», - напомнил он.

Подобные решения, по мнению политика, не только обирают французскую армию, делая ее небоеспособной. Они также приближают третью мировую войну.

Ранее Филиппо высказался по поводу видеоролика, на котором сотрудники украинского военкомата с применением силы хватают на улице одного из мужчин, чтобы мобилизовать его. Он счел, что всему виной действия Запада, которые направлены на полное истребление народа Украины.