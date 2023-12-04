Американские власти решили, что настало время обвинить в неудачах свою марионетку – украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал французский политик Флориан Филиппо, комментируя интервью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в своих социальных сетях .

Накануне Столтенберг дал интервью телевизионному каналу ARD, в котором призвал мировое сообщество готовиться к «плохим новостям» с Украины. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможном ухудшении ситуации на фронте для украинской стороны.

В своем посте Филиппо назвал данное интервью умопомрачительным. Он убежден, что Запад уже определился со своим планом действий на ближайшее время, и в этот план входит обвинение Зеленского в проигрыше конфликта.

Он также отметил, что данная тактика не является новинкой для Соединенных Штатов. По словам Филиппо, Штаты всегда поступали так со своими «марионетками».

В заключение политик снова призвал прекратить оказывать военную помощь Киеву.