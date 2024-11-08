Философ Фукуяма назвал Украину «больше всех проигравшей» из-за прихода Трампа

Американский философ Фрэнсис Фукуяма считает, что Украина окажется в наименее выгодном положении из-за возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Таким мнением он поделился в своей колонке для газеты The Financial Times.

По его словам, влияние Трампа на внешнюю политику и военные поставки может значительно ослабить позиции Украины в противостоянии с Россией.

Фукуяма подчеркнул, что военное противостояние между Украиной и Россией ослабло перед предстоящими выборами в США. Он считает, что Трамп может попытаться заставить Украину согласиться на условия России, что может привести к отказу от поставок оружия в страну.

Политолог также предупредил о потенциальных угрозах для НАТО. Трамп не раз высказывал намерение пересмотреть участие США в альянсе. Таким образом, угрозы об отсутствии гарантии взаимной обороны по статье 5 могут ослабить НАТО в условиях нарастающих конфликтов с Россией и Китаем.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что новая администрация Трампа может предложить альтернативные пути паузы в конфликте в Украине. В частности, планируется возможность продолжения военной помощи Украине при замораживании линии фронта, создании демилитаризованной зоны и отложении вступления Украины в НАТО на 20 лет.