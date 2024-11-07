WSJ: команда Трампа создаст новый план по завершению украинского конфликта

В переходной администрации Дональда Трампа ведется обсуждение нового плана, способного прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщило авторитетное издание The Wall Street Journal.

Советники Трампа выработали новое решение, которое касается боевых действий на Украине. По их мнению, на территории этой страны надо создать специальную демилитаризованную зону вдоль линии фронта. Киев откажется от вступления в НАТО как минимум на 20 лет, и за это США продолжат снабжать его вооружениями. При этом Соединенные Штаты не будут обеспечивать своим контингентом сохранение мира в демилитаризованной зоне.

«Мы можем обучать и оказывать другую поддержку, но мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это», — указал один из разработчиков данной инициативы.

По замыслу, все обеспечение мира будет возложено на европейские государства.

Ранее Трамп сразу после провозглашения себя победителем в президентских выборах пообещал, что время его правления станет «золотым веком для Америки». Он также заявил, что намерен положить конец всем текущим войнам и ни в коем случае не начинать новые.