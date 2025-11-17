Философ назвал борьбу с наркотрафиком предлогом для войны США в Латинской Америке

В эфире своей программы на радио Sputnik известный философ Александр Дугин выдвинул предположение о планах администрации Дональда Трампа радикально изменить политический ландшафт Латинской Америки. По его словам, Вашингтон готовит операцию по смене власти сразу в трех ключевых странах региона.

Раскрывая тему, Дугин пояснил парадоксальную, с его точки зрения, логику американского президента. Изначально, отметил философ, Трамп демонстрировал верный антиглобалистский курс, даже рассматривая силовые сценарии в отношении Канады и Гренландии. Однако теперь вектор сместился на юг, против таких стран, как Венесуэла, Колумбия и Мексика. Несмотря на их левую ориентацию, эти режимы, по мнению Дугина, представляют собой здоровые силы, поскольку являются антиглобалистскими и отстаивают национальный суверенитет. Атака на них выглядит стратегической ошибкой.

Что касается возможных последствий, эксперт прогнозирует точечные, а не массовые операции. Он допускает, что в случае с Венесуэлой США могут нанести военный удар по центрам принятия решений, к чему, по его ощущениям, американская сторона активно готовится. При этом Дугин категорически отвергает официальный предлог Вашингтона — борьбу с наркоторговлей. Он называет это прикрытием, указывая, что основные синтетические наркотики производятся на территории самих Соединенных Штатов, а их распространение курируется ЦРУ.

В итоге философ приходит к заключению, что истинной целью Вашингтона является не борьба с наркоугрозой, а развязывание войны. По его убеждению, реальная проблема наркоторговли могла бы быть решена без привлечения военного флота, если бы на то была политическая воля.

Ранее политолог Степанов также заявил, что наркотрафик стал механизмом дестабилизации для Вашингтона.