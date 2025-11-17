Политика США в сфере борьбы с наркотрафиком из Латинской Америки демонстрирует избирательный подход, обусловленный геополитическими интересами. Как пояснил в эфире радио Sputnik политолог Александр Степанов, несмотря на военное присутствие Вашингтона в Эквадоре, местный порт продолжает функционировать как ключевой транзитный узел для наркокартелей, тогда как аналогичные потоки через Венесуэлу подвергаются активному противодействию.

Эксперт обратил внимание на системное различие в отношении американских властей к наркотрафику в зависимости от политической ориентации стран региона. Фактическое попустительство деятельности картелей в дружественных государствах контрастирует с жесткими мерами в отношении стран, проводящих независимую политику.

Следствием такой избирательности становится использование наркоторговли как инструмента стратегического влияния. По словам Степанова, картели превращаются в механизм целенаправленной дестабилизации, который активируется в соответствии с внешнеполитическими задачами Вашингтона.

По его мнению, борьба с наркотрафиком оказывается не столько самостоятельной целью, сколько элементом гибридного воздействия. Итогом подобной политики становится формирование управляемых кризисов в странах, чей политический курс не соответствует интересам США, при одновременном сохранении транзитных маршрутов через лояльные правительства.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует «обезглавливающий удар» по Венесуэле для смены власти.