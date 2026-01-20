Философ заявил, что Запад больше не является монолитом

Спор вокруг Гренландии, который на первый взгляд может показаться локальным территориальным вопросом, на самом деле является симптомом глубоких тектонических сдвигов. Как заявил философ Александр Дугин в авторской программе на радио Sputnik, эта ситуация наглядно демонстрирует изменение всей глобальной системы и окончательный раскол того, что раньше называли «единым Западом».

По его мнению, сегодня нельзя говорить о Западе как о монолите. Он раскололся на несколько конкурирующих центров влияния: США под руководством Дональда Трампа, отстаивающего американскую гегемонию; континентальный Евросоюз, который утратил субъектность; отделившаяся Великобритания; а также демократы в США и Израиль, преследующие свои собственные интересы. Эта фрагментация привела к тому, что мир столкнулся с парадоксальной ситуацией, где старые союзники могут конфликтовать между собой.

Философ добавил, что главным последствием такого раскола становится растущая неопределенность. Как отмечает философ, сегодня «глаза разбегаются» от того, с кем выстраивать союзы и против кого выступать, а четкого понимания происходящего нет ни у кого. Мир вступил в фазу турбулентности, где старые правила перестают работать, а новые еще не сформировались.

По его словам, гренландский вопрос оказывается лишь верхушкой айсберга. Итогом наблюдаемых процессов становится не просто передел сфер влияния, а рождение новой, более сложной и многополярной геополитической реальности, где прежние альянсы пересматриваются, а глобальная картина становится крайне запутанной и непредсказуемой.

Ранее он назвал украинцев «големами» Запада, лишенными воли в войне против России.