В своей авторской программе на радио Sputnik философ Александр Дугин представил радикальный взгляд на природу конфликта на Украине. Он утверждает, что это по своей сути не гражданская война и даже не противостояние двух соседних государств, а прямая война между Россией и Соединенными Штатами, где Европа играет роль прислужника Вашингтона.

Ключевой тезис Дугина заключается в полной дегуманизации украинского населения в рамках этой концепции. По его мнению, люди по ту сторону фронта превращены Западом в бездушный инструмент — «големов» и «дронов», лишенных собственной воли и понимания целей борьбы. Они утратили, как считает философ, не только человеческий облик, но и способность осознавать, против кого и за что воюют. В этой картине даже Владимир Зеленский — не самостоятельная фигура, а лишь одна из многочисленных «шестеренок» в сложном механизме конфликта, где за кулисами действуют эшелоны посредников.

Из этой логики следует и прогноз на разрешение ситуации. Дугин полагает, что исход войны зависит исключительно от воли заокеанского кукловода. Если действующий американский президент Дональд Трамп добровольно откажется от продолжения противостояния и выведет из игры США, то, по мнению философа, конфликт будет выигран Россией «довольно быстро», поскольку лишится своей главной движущей силы.

По его словам, необходима предельно упрощенная и жесткая картина мира, где нет места сложным общественным процессам, национальной идентичности или историческому выбору народа. Вся трагедия сводится к схеме противостояния великих держав, а миллионы людей оказываются всего лишь безликим «инструментом» в руках геополитиков, чья судьба решается где-то далеко за океаном.

Ранее он заявил, что Европа вкладывает в Украину из-за непонимания суверенной России.