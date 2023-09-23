Financial Times : Байден отправит Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые Вашингтон намерен передать на вооружение ВСУ, будут содержать в себе кассетные составляющие.

Такое решение, как пишет со ссылкой на неназванные источники Financial Times, принял глава Белого дома Джозеф Байден. Отмечается, что сначала США отправят Киеву относительно небольшое число ракет.

«Вашингтон отправит версию ракет (ATACMS - прим. ред.), оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой», - сообщает газета со ссылкой на источники, знакомые с темой.

В материале также поясняется, что решение Белого дома отправить Украине указанные дальнобойные ракеты было принято по итогам недавней встречи президента Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. При этом, любопытно, что американская администрация до сих пор предпочитает не говорить об этом открыто.