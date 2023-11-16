Financial Times: Глобальный Юг не верит в победу Украины

Недавнее исследование «геополитики эмоций», проведенное Европейским советом по международным отношениям выявило «тревожную» тенденцию. Общественное мнение в крупных незападных странах больше интересуется тем, когда закончится война, а не тем, как она закончится, пишет председатель Центра либеральных стратегий в Софии Иван Крастев для The Financial Times.

Большинство жителей Глобального Юга ожидают, что в ближайшие годы Россия одержит победу, а главным препятствием на пути к миру общественность этих стран считает Запад и Украину.

Они рассматривают этот конфликт как прокси в противостоянии между США и Россией и считают, что западная поддержка Украины рано или поздно сойдет на нет.

Однако самым поразительным результатом опроса является то, что многие жители незападных стран, считающие, что Россия победит на Украине, также верят, что ЕС не будет существовать через 20 лет. Это должно заставить европейских лидеров переосмыслить свое отношение к конфликту, заключает эксперт.