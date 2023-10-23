Financial Times: киевские власти паникуют из-за того, что перестали быть любимцами Запада

Киевские власти нервничают из-за того, что внимание Евросоюза переключилось с Украины на Израиль, заявил журналист Генри Фой в подкасте в газете Financial Times.

В Брюсселе пытаются успокоить Украину утверждениями, что про нее не забыли. Однако в Киеве продолжают ревниво относиться к повышенному вниманию Запада к событиям на Ближнем Востоке.

Журналист уверен, что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе внимание Европы и всего мира все-таки будет сосредоточено на Ближнем Востоке. Палестино-израильский кризис грозит перерасти в масштабный региональный конфликт, тогда как вялотекущие события на Украине вызывают все меньший интерес.