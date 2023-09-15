Financial Times: Словакия может перестать поддерживать Украину после выборов

30 сентября в этой стране должны состояться досрочные парламентские выборы. В том случае, если ультраправые и популистские партии придут во власть, то уровень поддержки Украины с их стороны сильно просядет.

Рейтинги показывают, что лидером пока является партия Smer, лидером которой выступает бывший словацкий премьер Роберт Фицо. Он последовательно выступает за прекращение военного конфликта и отказ в финансировании Киева. Об этом сообщило британское издание.

«Это порождает новую волну опасений по поводу того, что еще один член Евросоюза и НАТО может начать заметно меньше поддерживать Киев», - указал автор статьи.

Отказ от помощи правительству Зеленского даже вошел в предвыборную партийную программу. При своей победе Фицо придется выполнять собственные обещания. Это становится очень тревожным знаком для украинских властей.