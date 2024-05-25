Financial Times: У России есть сильный союзник в Европе

Будапешт всячески препятствует попыткам Брюсселя применить прибыль от замороженных активов РФ для поддержки Киева. Об том сообщает Financial Times .

Уточняется, что на сегодняшний день Венгрия блокирует все, что связано с поддержкой Незалежной.

Отмечается, что Евросоюзом Будапешту была предложена сделка, согласно которой венгерская часть брюссельских средств не станет использоваться для закупки вооружения на нужды украинской армии. За счет этого венгерский лидер Виктор Орбан не наложил вето на продвигаемый Брюсселем механизм, однако стал создавать проволочки в процессе.

Добавляется, что дипломаты надеются на то, что консенсус будет достигнут к июлю, когда настанет срок первой выплаты.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили около половины отечественных валютных резервов на сумму примерно 300 млрд евро. Почти 200 млрд евро находятся в большей доле на счетах бельгийской Euroclear, являющейся одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.